LEGO realizza la sua prima linea di fiori fatti con i famosi mattoncini

Siete fra coloro che non hanno il dono del pollice verde, ma nell’arte del mattoncino vantano primati? Per voi arriva la nuova linea di fiori realizzata interamente con i famosi mattoncini LEGO.

Dal colosso dei giocattoli arriva l’evoluzione per adulti delle classiche costruzioni Lego, con una nuova e interessante collezione interamente dedicata ai fiori. Grazie a questa originale pensata, sarà possibile costruire bonsai e bouquet di fiori, a grandezza naturale. La linea si chiama "LEGO® Botanica" e promette momenti di relax, grazie ad una creatività davvero zen.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LEGO (@lego)

L’idea è da premiare per la sua originalità e, sembra, anche per la sostenibilità. Già, perché il Gruppo LEGO ha inserito in questa nuova linea degli elementi di composizione realizzati con plastica vegetale tramite carta dalla canna da zucchero e fonti sostenibili.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LEGO (@lego)

Il bouquet si compone di 756 pezzi, mentre il bonsai ne conta ben 878, da montare in tutta tranquillità. Entrambi i pack sono già disponibili dal 1 gennaio negli store fisici e online; perfetti da regalare, ma anche da tenere in casa esposti, o per un piacevole momento di rilassante creatività.

(Credits: Instagram/lego)