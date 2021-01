Il messaggio (ironico) di Greta Thunberg per il suo 18esimo compleanno

Lo scorso 3 gennaio Greta Thunberg ha compiuto 18 anni. Per l'occasione l'ambientalista più famosa del mondo ha postato un messaggio decisamente autoironico in cui ha invitato tutti al pub, prendendo in giro i cospirazionisti e scherzando sulle teorie che circolano sul suo conto.

«Grazie per gli auguri per i miei 18 anni! Stasera mi troverete al pub sotto casa mentre smaschero le oscure trame e i segreti della cospirazione del cambiamento climatico e degli scioperi scolastici, e naturalmente i perfidi burattinai che non potranno più controllarmi! Finalmente libera!».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Greta Thunberg (@gretathunberg)

In una intervista rilasciata al Sunday Times per il suo compleanno, Greta ha dichiarato di essere consapevole del fatto che la sua fama non durerà per sempre, per questo "sta cercando di usare l’attenzione che riceve dai media per ottenere tutto quello che è possibile nel più breve tempo possibile".

Greta ha spiegato anche di essere molto diversa rispetto a come spesso i media la dipingono: «Non sono la bambina arrabbiata che urla davanti ai leader mondiali, non sono come alcuni media mi rappresentano. Sono una ragazza timida, studiosa, una nerd che ha a cuore il presente e il futuro del Pianeta e dunque anche il mio. Non dico agli altri quello che dovrebbero fare, ma c’è il rischio che, quando ti batti per una causa e non pratichi quello che predichi, le tue parole non verranno prese seriamente».

Poi, a proposito del suo regalo di compleanno ideale, Greta ha dichiarato con serietà: «Che tutti facessero di più per salvare il pianeta». Poi, scherzando, ha aggiunto: «Ma anche dei fari nuovi per la bicicletta mi farebbero piacere: in Svezia fa buio molto presto».

(Credits photo: Instagram/gretathunberg)