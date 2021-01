Bridgerton: alcune curiosità sulla serie TV più vista del momento

Tra le serie tv che stanno spopolando nell'ultimo periodo, non si può non citare "Bridgerton", basata sui romanzi di Julia Quinn e ambientata nell'Inghilterra del diciannovesimo secolo.

Se è noto che la serie è stata creata da Chris Van Dusen e prodotta da Shonda Rhimes, forse non tutti sanno che anche il direttore della fotografia è un nome noto. Si tratta di Jeffrey Jur, già direttore della fotografia per Dirty Dancing e per l'episodio pilota di Grey’s Anatomy. Un personaggio molto amato che ha ispirato anche la nascita di un piccolo fan club sul set.

E a proposito del cast di "Bridgerton"? Luke Newton, che interpreta Colin Bridgerton, si è formato al teatro musicale, per questo è stato molto felice di esibire le sue doti canore quando, nelle riprese della serie, gli è stato chiesto di cantare al pianoforte. Ben Miller, che interpreta Lord Featherington, invece, prima di decidere di dedicarsi alla commedia, stava conseguendo il dottorato in fisica dei semiconduttori all’Università di Cambridge. Regé-Jean Page, che interpreta Simon Basset, ha raccontato di essersi divertito molto a seguire le lezioni per girare le scene di boxe. Infine Claudia Jessie e Nicola Coughlan, che in Bridgerton interpretano le migliori amiche Eloise e Penelope, si conoscevano già prima di lavorare nella serie.

Non sono poche le curiosità che riguardano i costumi di scena. Come ha rivelato l'attrice Nicola Coughlan, in Bridgerton c'è un'attenzione estrema per misure e colori degli abiti indossati dagli attori. Ad esempio, i corsetti sono stati realizzati dal famoso produttore Mister Pearl. Infine il look di Daphne Bridgerton ha tratto ispirazione da quello di Audrey Hepburn in War and Peace.

Un'ultima curiosità riguarda un dettaglio che non sarà sfuggito agli spettatori: i simboli delle famiglie che appaiono sui costumi. L'ape per i Bridgerton e le farfalle per i Featherington.

