Ikea aiuta a scegliere i mobili in base alla PlayStation 5 o alla Xbox Series X

Gli appassionati di console conoscono bene il problema: quelle di ultima generazione hanno dimensioni decisamente ingombranti e poco adatte ad ambienti piccoli. Se la PlayStation 5, con i suoi 39 centimetri di larghezza, i 10,4 di altezza e i 26 di profondità si è rivelata la più grande della storia, neppure la Xbox Series X scherza. Qui a fare la voce grossa è l’altezza (30 cm), mentre larghezza e profondità sono entrambe di 15,1 cm.

A risolvere il problema della loro collocazione in casa ci ha pensato IKEA. La proposta della multinazionale svedese si rivela utile se si è intenzionati a sostituire i mobili e non solo. Un utente di Reddit ha infatti segnalato la presenza in negozio di due mockup che rappresentano PS5 e Xbox Series X. I modelli in cartone sono in scala 1:1, quindi a grandezza naturale, e servono da guida per far capire quali armadi e spazi sono perfetti per ospitare queste due console next generation. Sul lato sono perfino riportate le loro misure.

Le console di cartone si rivelano decisamente utili. Permettono infatti al cliente di non portare con sé quella originale in negozio e azzerano il rischio di incappare in errore. Basta spostare i modelli in cartone e scovare il mobile adatto ad ospitarli, posizionando il mockup in orizzontale o in verticale.

(Credits photo: Reddit/TomaccoTastesLikeGma)