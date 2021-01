Questa dolcissima mamma coyote insegna l'ululato ai cuccioli

Qualche tempo fa il fotografo Jim Zuckerman è riuscito ad immortalare un momento dolcissimo di una famiglia di coyote: negli scatti si vede la madre dare lezioni di ululato ai suoi teneri cuccioli.

Nelle foto, che hanno fatto il giro della rete diventando virali, si vede anche uno dei piccoli che poggia le zampe anteriori sulla schiena della madre che ulula, probabilmente nel tentativo di attirare la sua attenzione mentre la imita ululando a sua volta.

Le immagini sono state scattate in un parco in Minnesota, negli Stati Uniti.

I cuccioli di coyote crescono in fretta: dipendono completamente dal latte della madre soltanto per i primi 10 giorni di vita. A 12 giorni cominciano a spuntare i primi dentini e a 20 giorni sono già in grado di camminare e a 6 settimane iniziano persino a correre: all'età di 8 mesi raggiungono le dimensioni di un adulto. A differenza di molte altre specie, il maschio ha un ruolo nella loro crescita, nel nutrimento e nella cura.

(Credits photo: Facebook/Pomegranate)