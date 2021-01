Regé-Jean Page di Bridgerton potrebbe interpretare il prossimo James Bond

Regé-Jean Page, l'attore che in Bridgerton interpreta il personaggio di Simon Basset, Duca di Hastings, potrebbe succedere a Daniel Craig nei panni di James Bond. Secondo la società britannica di scommesse Ladbrokes il 31enne sarebbe tra i candidati favoriti per la parte dell'agente 007.

Lo stesso attore, in verità, aveva alimentato queste voci con un tweet di qualche giorno fa in cui scriveva “Regency, royalty. Shaken and stirred”: una chiaro riferimento ai gusti di James Bond in fatto di Martini.

Va detto che a contendersi la stessa parte ci sono già diversi grandi nomi: da Idris Elba a Sam Heughan di Outlander, senza dimenticare James Norton e Tom Hardy. Ma a quanto pare il recente successo di "Bridgerton" ha fatto crescere velocemente la notorietà di Regé-Jean Page e quindi le sue possibilità di ottenere la parte.

E i fan della serie più vista del momento sarebbero felicissimi di questa scelta. Qualcuno ha dichiarato: "Se non sarà Idris, appoggio totalmente Rege-Jean Page come prossimo James Bond", qualche altro ha affermato che sarebbe la scelta perfetta in quanto l'attore è "così bello, gentile e disinvolto!".

