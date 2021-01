David Hasselhoff di Supercar mette in vendita la sua replica di K.I.T.T.

Davide Hasselhoff ha deciso di mettere in vendita la sua replica di K.I.T.T., la mitica automobile indistruttibile e dotata di intelligenza artificiale che, vestendo i panni del protagonista Michael Knight, guidava nella serie cult degli anni '80, "Supercar" (Knight Rider).

Durante le riprese della serie, andata in onda dal 1982 al 1986 e interrotta bruscamente per un improvviso calo di ascolti alla fine della quarta stagione, sono state usate 22 auto, tutte distrutte come prevedeva l'accordo stipulato dalla Universal con la Pontiac. Restano in circolazione solo alcune repliche, come quella che l'attore ha deciso di mettere in vendita.

L'auto in questione è una Pontiac Firebird Trans Am del 1982 e sarà messa in vendita sul sito d'aste liveauctioneers.com il prossimo 17 gennaio. Come si può facilmente prevedere, l'asta non sarà certamente alla portata di tutti. Soltanto le pre-offerte, infatti, hanno fatto già salire il prezzo a 475 mila dollari.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da David Hasselhoff (@davidhasselhoff)

Il fortunato che riuscirà ad aggiudicarsi l'auto, che al momento si trova in Inghilterra, dovrà pagare anche le spese di trasporto: a consegnarla sarà Hasselhoff in persona.

(Credits photo: Instagram/davidhasselhoff)