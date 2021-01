Dopo 5 anni scopre che il fermacarte che tiene sulla scrivania è un'urna (usata)

Circa 5 anni fa Jessica Roberts, una donna che vive a Wellington, si è recata con suo figlio ad un mercatino dell'usato. Tra i tanti oggetti in vendita, la sua attenzione è stata attratta da un grazioso fermacarte a forma di cuore in vendita per un dollaro, così ha deciso di acquistarlo.

La donna lo ha tenuto sulla scrivania per anni, prima di imbattersi casualmente in un annuncio su Amazon che mostrava lo stesso oggetto in vendita per 30 dollari. Incuriosita dal prezzo, Jessica ha aperto l'annuncio e, con sua grande sorpresa, ha scoperto che non si trattava di un semplice fermacarte, ma di un'urna cineraria per piccole quantità di ceneri umane o animali. Dopo una notte insonne trascorsa a rigirarsi nel letto, la donna ha deciso di aprirla. E, altra sorpresa, l'urna conteneva le ceneri di qualcuno!

La scoperta di aver tenuto sulla scrivania per tanto tempo le ceneri di qualcuno è stata piuttosto scioccante. Ma a questo punto alla donna non restava che capire cosa farne. E dopo aver condiviso la sua storia su Facebook, consigliata da tanti, ha deciso di cercare il proprietario. Così Jessica ha condiviso le foto dell'oggetto sui social e il suo appello ha cominciato a girare in rete.

In poco più di un giorno un uomo si è fatto avanti e ha raccontato che l'urna apparteneva a sua moglie e conteneva le ceneri di suo padre: anni prima sua moglie aveva lasciato un partner violento che aveva tenuto le sue cose per dispetto e così l'urna era andata smarrita. Dopo averla conservata a lungo (senza sapere cosa fosse realmente), Jessica ha potuto restituirla al legittimo proprietario.

(Fonte: boredpanda.com)