Per usare WhatsApp bisogna per forza accettare nuovi termini e condizioni: ecco cosa cambia

Accedendo a WhatsApp da smartphone o da web in molti avranno già notato l'avviso di cambiamento di termini e condizioni che l'applicazione richiede di accettare entro e non oltre l'8 febbraio 2021. Si tratta di un avviso legato all'ultimo aggiornamento dell'app e riguarda l'intero territorio europeo. Ma cosa cambia?

Questo avviso chiede di accettare l'aggiornamento di termini e condizioni d'uso già accettati dall'utente in fase di installazione dell'app e comporta principalmente due cambiamenti che riguardano la privacy e le aziende.

Per quanto riguarda la privacy, l'avviso spiega che "la versione aggiornata dei Termini e dell’informativa sulla privacy fornisce ulteriori dettagli sul modo in cui trattiamo i dati dell’utente, compresa la nostra base giuridica per il trattamento e il nostro impegno in tema di privacy". Per quanto riguarda le aziende spiega che "molte aziende si affidano a WhatsApp per comunicare con i propri clienti. Collaboriamo con le aziende che usano Facebook o con terzi per archiviare e gestire al meglio le comunicazioni fra aziende e utenti su WhatsApp".

Per quanto riguarda le informazioni condivise con Facebook, l'avviso spiega che riguardano informazioni di registrazione, transazioni e indirizzo IP, ma esclude che vi sia condivisione dei contenuti delle comunicazioni, protette da crittografia end-to-end.