Addio a Marion Ramsey, l’agente Hooks di “Scuola di polizia”

Marion Ramsey, cantante e attrice americana, conosciuta e amata in particolare per aver interpretato il ruolo dell'agente Laverne Hooks in “Scuola di polizia”, è morta all'età di 73 anni.

Il suo agente ha dichiarato alla BBC che l'attrice si era ammalata recentemente e che è morta giovedì mattina nella sua casa di Los Angeles, ma non ha fornito maggior i informazioni sulla causa del decesso. “La sua passione per la recitazione e la condivisione del suo cuore con il mondo era immensa - poi ha aggiunto - Marion portava con sé una gentilezza e una luce penetrante in grado di riempire istantaneamente ogni luogo al suo arrivo. Ci mancherà e la ameremo sempre“.

Nata a Filadelfia (in Pennsylvania) nel 1947, la Ramsey ha iniziato a recitare in teatro e, prima di trovare la celebrità in tv, ha costruito una brillante carriera a Broadway. Ha recitando in "Eubie!", un musical biografico del 1978 sul celebre pianista jazz Eubie Blake, in Dreamgirls e in molti altri spettacoli di successo.

La sua carriera in TV e nel cinema è iniziata dopo la sua apparizione come ospite nella sitcom The Jeffersons nel 1976, poi è stata ospite fissa in uno show di Bill Cosby, infine ha ottenuto la parte dell'agente Laverne Hooks recitando in sei film di “Scuola di polizia”.

(Credits photo: Instagram/seriefiloscinefilos)