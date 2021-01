Gli uomini single vivrebbero di meno di quelli impegnati

Siamo abituati a credere che gli uomini single siano più forti, duri, liberi e felici. Da una parte è sicuramente così, ma dall'altra potrebbero vivere di meno della controparte maritata. A rivelarlo uno studio condotto dall'Università del Nebraska e pubblicato sul Journal of Men's Health.

Secondo i ricercatori, infatti, gli uomini soli avrebbero più probabilità di cadere in depressione e di restare vittima di qualche dipendenza. La vita a due, al contrario, darebbe al sesso forte una capacità maggiore di resistere alle malattie. E come se non bastasse, chi decide di passare la propria esistenza senza una compagna al proprio fianco sarebbe più esposto a patologie cardiovascolari, ictus e ipertensione.

E ancora: i single vedrebbero aumentare le possibilità di un suicidio del 39% rispetto agli accoppiati. Lo studio cerca di smontare la teoria che i single avrebbero una vita migliore proprio in virtù del fatto che non la condividono con nessuno. È vero, a volte avere una moglie o una fidanzata può essere complesso, i rapporti d'amore possono rivelarsi difficili... ma, a quanto pare, allungano la vita!