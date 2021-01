Questo rompicapo (che non ha "una" soluzione) sta facendo impazzire il web

Qualche tempo fa un utente di Facebook di nome Randall Jones ha postato sul suo account l'immagine di un rompicapo matematico chiedendo agli utenti di rivolverlo.

Ebbene, oltre ad aver ricevuto tantissimi mi piace e commenti, il test ha creato non poche discussioni tra gli utenti, diventando rapidamente virale. E la ragione è molto semplice: questo rompicapo non ha "una" soluzione. Anzi, per essere più precisi, non ha una soluzione univoca... perché può essere correttamente risolto in due modi diversi, arrivando quindi anche a due risultati diversi. Vediamo insieme come si può affrontare il test.

Il primo metodo per risolvere il rompicapo consiste fare la somma dei numeri, aggiungendo ogni volta il risultato ottenuto dalla precedente addizione. Quindi avremo: 1+4=5, 2+5+(il 5 del risultato precedente)=12, 3+6 +(il 12 del risultato precedente)=21, 8+11+(il 21 del risultato precedente)=40. Utilizzando questo metodo, la soluzione è 40.

Il secondo metodo, invece, prevede anche l'utilizzo della moltiplicazione tra i due numeri. Quindi avremo: 1+(4x1)=5, 2+(5x2)=12, 3+(3x6)=21, 8+(8x11)=96. Utilizzando questo metodo, la soluzione è 96.

(Credits photo: Facebook)