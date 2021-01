Quest'uomo è pagato per non fare nulla (e lo fa benissimo)

Lo strano caso che stiamo per raccontarvi arriva dal Giappone. Shoji Morimoto è un giovane disoccupato che due anni fa ha deciso di proporsi a noleggio per non fare nulla. La sua idea ha avuto una risonanza pazzesca. Shoji viene ingaggiato da persone a caso che lo vogliono semplicemente al loro fianco. Lui mangia, bene e ascolta. Basta, non fa nient'altro.

Oggi, l'uomo conta oltre 270.000 follower su Twitter, va in televisione, è intervistato ovunque. Il suo lavoro è fare presenza. In una recente intervista, ha dichiarato: "Sono andato all’università perché lo facevano tutti quelli che conoscevo, ho seguito la corrente senza pensarci, raramente ho fatto scelte davvero mie". Dopo gli studi, che ha terminato brillantemente, è stato assunto da una casa editrice, ma dopo 3 anni ha capito che quella vita non faceva per lui.

L'illuminazione è arrivata dopo aver letto Nietzsche, che gli ha fatto capire cosa voleva davvero fare. Ovvero, nulla. Ha condiviso, quindi, un post sui social dove si rendeva disponibile per passeggiare, mangiare, fare shopping e ascoltare. E il compenso? Morimoto chiede un rimborso spese per il trasporto e per il cibo.

Neanche a dirlo, in pochissimo tempo, ha ricevuto moltissime offerte e ora è diventato praticamente una star, tanto che esce di casa alle 8:30 del mattino per tornarvi alle 10:00 di sera. La sua storia ha ispirato anche una serie tv, dal titolo "People Who Do Not Rent", presentata ad aprile 2020 e che ha come protagonista il giovane attore giapponese Takashisa Masuda.