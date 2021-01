Dona la propria vita per dare alla luce i suoi figli

L’amore di una madre supera ogni avversità e la sua innata generosità è fonte di vita. È successo a Mimma Dente, giovane donna di 38 anni, originaria di Battipaglia in provincia di Salerno. Dopo ben 11 anni di matrimonio con il suo Donato, e dopo numerosi tentativi, era finalmente rimasta incinta di due gemelli. Il 6 maggio 2018, giorno del loro anniversario di matrimonio, arriva il momento tanto atteso e dà alla luce i suoi due figli, senza sapere però, che sarebbe stata la prima ed ultima volta che li avrebbe visti.

Mimma Dente e Donato si erano conosciuti 21 anni prima e si erano subito innamorati, e dopo 11 anni di matrimonio avevano finalmente coronato il loro sogno, poter diventare una famiglia: "Ci abbiamo provato per 11 anni a dare a questa terra il frutto del nostro amore. Eravamo le persone più felici del mondo. Il 6 maggio giorno del nostro anniversario di matrimonio mi ha scritto un messaggio su whatsApp: Il 2018 l'anno più bello", ha raccontato il marito.

Tutto sembrava andare per il meglio, mancavano solo pochi giorni al parto, quando Mimma viene ricoverata per delle piccole complicazioni e quello stesso pomeriggio viene operata d’urgenza, in seguito a un’eclampsia. In sala operatoria, subito dopo l’intervento, ha guardato i suoi bambini per la prima volta, pronunciando queste parole: "Proprio il giorno del mio anniversario di matrimonio". Mimma è poi venuta a mancare dopo 40 giorni di coma. Sofia e Antonio, questi i nomi scelti per i suoi due gemelli, verranno cresciuti da papà Donato, ma sapranno presto che la loro mamma li ha amati più della propria vita.