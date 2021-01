Continuano le maxi risse organizzate tra giovani nei centri città: l'ultima a Parma

Dopo i recenti episodi in altre città, anche Parma è diventata il teatro di una maxi rissa tra giovani. Il fatto ha avuto luogo in Piazza della Pace, al centro della città, sabato pomeriggio intorno alle 16:30: tutto è nato da due giovani che si sono affrontati prendendosi a calci e pugni, poi lo scontro si è allargato e ha coinvolto decine di altre persone, almeno cinquanta.

La rissa è durata all’incirca dieci minuti, poi sono arrivate le forze dell’ordine e a quel punto la folla si è dispersa e i partecipanti allo scontro sono fuggiti nelle vie limitrofe, facendo ben presto perdere le loro tracce.

Dopo una prima rissa al centro di Roma qualche settimana fa, un episodio analogo è avvenuto anche a Gallarate venerdì 8 gennaio: in questa occasione alla maxi rissa hanno partecipato circa cento giovani, alcuni dei quali armati di bastoni e catene. Uno dei fermati ha riportato una ferita alla testa non grave. Il Sindaco di Gallarate, Andrea Cassani, non riesce a spiegarsi come sia stato possibile quanto accaduto: “Forse una situazione dovuta alla mancata socialità e alla mancanza di attività sportiva – ha detto - Un’aggressività spaventosa”.

Questi episodi hanno messo tutti in allarme, visto che si stanno verificando sempre più spesso e in luoghi diversi. Ora le autorità stanno cercando di identificare i responsabili tramite le immagini diffuse in rete.