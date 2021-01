"Sex and the City” sta per tornare. Pubblicato su Instagram il primo teaser

Le luci e il fermento di una metropoli che non dorme mai: "È proprio così, la storia continua”. Questi i contenuti del primissimo teaser della nuova serie di “Sex and the city” pubblicato sul profilo Instagram di Sarah Jessica Parker, La produzione dovrebbe cominciare a New York in primavera. Il nuovo capitolo si intitolerà "And Just Like That..." e andrà in onda su Hbo Max. Parteciperanno Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis, tre delle quattro attrici del cast originale, mentre la grande assente sarà Kim Cattrall (Samantha Jones nella serie) che ha deciso di non aderire a questo nuovo progetto.

"And Just Like That..." proporrà al suo appassionato pubblico dieci episodi di 30 minuti ciascuno, in cui verranno raccontate le avventure di Carrie Bradshaw (Jessica Parker), Charlotte York (Davis) e Miranda Hobbes (Nixon), ormai giunte alla soglia dei 50 anni.