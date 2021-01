Isola dei Famosi 2021: Aurora Ramazzotti potrebbe essere la nuova inviata in Honduras

Fervono i preparativi per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi il cui inizio è in programma per il prossimo marzo e che vedrà riconfermata alla conduzione Ilary Blasi. Restano invece ancora incerti i nomi degli opinionisti e quello dell'inviato in Honduras.

Proprio quest'ultimo ruolo sta sollevando molte incertezze: se inizialmente si era data per scontata una riconferma di Alvin, ora accanto al suo nome stanno spuntando anche quelli di nuovi possibili candidati.

Il primo nome a circolare con una certa insistenza è stato quello Can Yaman, il bell'attore turco diventato molto famoso in Italia grazie alla soap opera "DayDreamer - Le ali del sogno". A quanto pare, però, la richiesta di un compenso troppo elevato avrebbe indotto l'organizzazione del reality a desistere.

A questo punto sarebbe spuntato il nome di Tommaso Zorzi, attualmente impegnato come concorrente nel Grande Fratello Vip 5. Secondo alcune testate, però, si tratterebbe di una scelta difficilmente digeribile dalla Blasi per i suoi rapporti con Alfonso Signorini, grande sostenitore dell'influencer.

In queste ore, però, pare si sia fatto largo anche il nome di Aurora Ramazzotti. Per alcuni, infatti, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti potrebbe essere la candidata ideale per il ruolo di inviato in Honduras della nuova edizione dell'Isola dei Famosi.

(Credits photo: Instagram/therealauroragram)