Addio a John Reilly, aveva interpretato il padre di Kelly Taylor in Beverly Hills 90210

John Reilly, l'attore che aveva interpretato il padre di Kelly Taylor nel teen drama Beverly Hills 90210, è morto all'età di 84 anni.

Ad annunciare ai fan la sua scomparsa è stata la figlia Caitlin postando sui social una tenera immagine che la ritrae bambina tra le sue braccia. Lo scatto è accompagnato da una dedica: «John Henry Matthew Reilly alias Jack. La luce più luminosa nel mondo si è spenta. Immaginate la miglior persona nel mondo. Ora immaginate che la miglior persona al mondo fosse vostro padre. Sono grata del fatto che sia stato il mio, sono grata di averlo amato e sono grata di aver fatto in tempo a dirglielo e di avergli detto arrivederci. Onestamente non so cosa farò adesso, ma so che lui sarà con me».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caitlin Reilly (@hicaitlinreilly)

Al momento restano ignote le cause della morte.

L'attore, classe 1936, negli anni Sessanta aveva recitato in Death Valley Days, Apple's Way e Gunsmoke. Nel 1984 aveva interpretato il ruolo di Roy Ralston in Dallas. Ma aveva ottenuto la popolarità interpretando (per ben 11 anni, fino al 1994) il ruolo di Sean Donely in General Hospital, per poi interpretare il ruolo di Bill Taylor, il padre assente di Kelly, nel fortunatissimo teen drama Beverly Hills 90210.

(Credits photo: Instagram/hicaitlinreilly)