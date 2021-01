Bridgerton, Phoebe Dynevor e Regé-Jean Page rispondono a chi chiede loro se stanno insieme

Bridgerton è la serie tv del momento e sta facendo sognare migliaia di telespettatori. Sono in tanti a pensare che tra i due attori protagonisti della storia, Phoebe Dynevor e Regé-Jean Page, ci sia del tenero anche fuori dal set. Il gossip sul loro presunto flirt è stato riportato da vari media ma, anche se i fan più romantici resteranno delusi, bisogna dire che tra gli interpreti di Daphne e Simon nella realtà non c’è alcun legame.

“Quello che c’è da sapere sulla nostra relazione è mostrato sullo schermo – ha dichiarato l’attore di origini zimbabwesi ad Access – è tutto all’interno delle sceneggiature”. Page ha così provato a mettere a tacere i pettegolezzi sulla sua presunta relazione con la collega. Non essendoci prove del loro amore, i fan dovranno per forza credergli: sia Phoebe che Regé-Jean sono diventati famosi all’improvviso proprio grazie a Bridgerton ma al momento non si sa nulla della loro vita privata.

Una sola cosa è certa: i due dovranno trascorrere ancora molto tempo insieme, dato che le riprese della seconda stagione della serie stanno per iniziare.