La donna con le unghie più lunghe del mondo le vende per 40mila euro

Non ha mai tagliato le unghie per ben 28 anni. Ayanna William nel 2017 ha vinto il Guinness dei primati proprio per la sua particolare manicure: le sue unghie misurano la bellezza di 96 centimetri e sono le più lunghe del mondo. Un record davvero interessante, nonché stravagante.

Ora, però, Ayanna inizia ad avere problemi con le sue unghie lunghissime. Da qui la decisione di tagliarle e di venderle. La signora, infatti, ha pensato che troverà qualcuno disposto a comprare il suo cimelio da Guinness. Il prezzo è consistente, ma del resto ci sono voluti molti anni per arrivare a tale lunghezza, le sue unghie sono quindi preziose: 35.000 sterline, ovvero circa 40.000 euro!

Ecco cosa ha raccontato la donna: "Ho deciso di venderle quando mi sono separata da mio marito sei anni fa perché è difficile con nessuno che mi aiuta. Ora ho il diabete ed è complicato fare l’insulina. Ho preso la decisione circa un anno fa, ma le venderò solo al giusto prezzo".

"Uso una matita o la nocca per scrivere sul telefono e, mettendo i jeans, uso delle pinze per tirarli su e chiuderli con la cerniera. I miei figli e i miei nipoti mi aiutano molto. I miei nipoti più piccoli sono ossessionati dalle mie unghie, le aggancio e quasi li ipnotizzo. Il divertimento si ferma quando le tirano, perché fanno male. Il concetto che non posso fare niente con le mie unghie è sbagliato, ci sono molte cose che posso fare facilmente, devo solo stare attenta a non danneggiare le mie unghie mentre lo faccio". Questo vuol dire avere unghie lunghe 96 centimetri.

Purtroppo ancora nessuno si è fatto avanti. Le sono stati offerti sono 100 euro, che lei ha prontamente rifiutato.