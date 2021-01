Ecco l'app che ti trasforma in un personaggio dei cartoni Pixar o Disney

Negli ultimi giorni sui social network come Instagram e TikTok stanno spopolando i ritratti cartoonizzati degli utenti che appaiono letteralmente trasformati in personaggi delle famose produzioni Disney e Pixar.

A realizzare questi ritratti è l'app ToonMe che, grazie all'utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale, modifica graficamente le immagini e trasforma automaticamente le fattezze dei soggetti in cartoni animati, proponendo tra i risultati diversi stili di disegno. Ovviamente, per la loro riconoscibilità, quelli più apprezzati dagli utenti sono i disegni in stile Disney, in cui i soggetti sembrano disegnati a mano, e quelli in stile Pixar, che trasformano i soggetti in simpatici modelli 3D.

L'App è disponibile negli store digitali per iOS e Android già da alcuni mesi, ma solo ora, grazie all'utilizzo da parte di alcuni influencer, sta diventando virale. Il suo nome si ispira alla challenge che circa un anno fa impazzava tra grafici e illustratori e consisteva nel ritrarsi nel loro stile di disegno.

A differenza di quanto accadeva con la challenge di un anno fa, ToonMe coinvolge tutti e permette in modo semplicissimo e automatizzato di ottenere in pochissimo tempo il proprio simpaticissimo ritratto. Questo ne spiega il successo. Ma qualcuno non ha esitato a sollevare anche qualche dubbio sulla privacy.

A differenza di app simili, come il popolarissimo FaceApp, infatti, l'informativa sulla privacy di ToonMe non fornisce alcuna informazione su dove si trovino i server sui quali vengono salvati i dati e a quale tipo di piattaforma l'app si affidi per elaborarli.

(Credits photo: toonme.app)