Se sei un vero fan di Friends, amerai il Central Perk versione LEGO

Impossibile non conoscere "Friends": la serie televisiva americana, nata negli anni Novanta, è entrata a pieno titolo tra le leggende della storia televisiva ed è senza dubbio una delle più seguite e longeve della storia.

Al centro della serie ci sono sei amici e le loro caotiche vite: milioni di fan hanno seguito, per un decennio (la serie è andata in onda dal 1994 al 2004), le storie di Chandler, Monica, Joey, Phoebe, Ross e Rachel, sullo sfondo di una sempre affascinante New York.

Ma famoso quasi quanto i personaggi di Friends è il caffè in cui i protagonisti si incontrano spessissimo: l’iconico Central Perk, gestito da Gunther, il barista follemente innamorato di Rachel.

Ed è proprio il Central Perk l’ultima location ricreata da LEGO, che ha lanciato un nuovo set destinato a diventare un oggetto di culto per tutti gli appassionati della serie. Ricco di dettagli, il set di LEGO Ideas contiene le 7 minifigure dei protagonisti delle serie e tanti accessori per ricreare le scene più divertenti e famose del sit-com.

Un totale di 1.071 pezzi per un regalo a tema Friends, perfetto per i propri amici ma anche per se stessi, se si è appassionati di questa serie tv.

(Credits photo: lego.com)