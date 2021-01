Si dimentica la password e ora rischia di perdere circa 300 milioni di dollari in Bitcoin

Quando ci si dimentica una password importante il rischio è quello di avere sempre qualche problema. Lo sa bene Stefan Thomas, un programmatore informatico di San Francisco che adesso sta rischiando di perdere una vera fortuna in Bitcoin proprio perché non ricorda più la chiave di accesso a un piccolo hard drive chiamato IronKey.

Come riporta il New York Times, in questo drive l’uomo custodisce i codici segreti del suo portafoglio digitale, dove ha accumulato circa 7002 Bitcoin, pari a più di 300 milioni di dollari. Thomas ha perso il foglio dove si era appuntato la password per accedere ai codici. IronKey mette a disposizione dell’utente dieci tentativi di accesso, al termine dei quali l’account viene bloccato. L’uomo finora ne ha utilizzati otto ma non è riuscito a inserire la password giusta, adesso dunque gliene sono rimasti solo due: “Penso che mi sdraierò a letto e ci penserò bene – ha dichiarato – poi mi rimetterò al computer con una nuova strategia. Ma non funzionerà e io sarò di nuovo disperato”.

La sua situazione ha attirato l’attenzione di alcuni esperti informatici in grado di craccare il sistema delle password. Queste persone sono in grado di risolvere il problema di Thomas ma ovviamente vogliono essere ricompensate. Un esperto di sicurezza informatica di nome Alex Stamos, ad esempio, ha offerto il suo aiuto all’uomo tramite Twitter: è sicuro di riuscire a craccare la sua password entro sei mesi ma in cambio vuole il 10% della fortuna che in questo modo potrà essere recuperata, ossia circa 30 milioni di dollari.

Thomas ha guadagnato tutti quei Bitcoin realizzando un video per spiegare il funzionamento della criptovaluta che allora valeva appena 5 dollari; in seguito il suo valore è cresciuto raggiungendo i 40mila dollari ed è così che il programmatore ha scoperto di aver accumulato una fortuna. Adesso, però, dovrà fare di tutto per recuperarla.