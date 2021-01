Bayside School, Dustin Diamond (Screech) è stato ricoverato: forse per cancro

Tutti ricorderanno il simpaticissimo Screech, noto personaggio di Bayside School, telefilm cult degli anni ’90. L’attore che lo interpretava, Dustin Diamond, è finito in ospedale in Florida.

Secondo quanto riportato da TMZ, probabilmente il motivo del ricovero è il cancro, ma ora si attendono notizie più precise.

Tutto è accaduto lo scorso fine settimana, quando Dustin ha iniziato ad avvertire dolori in tutto il corpo e un senso di spossatezza. Adesso i medici starebbero eseguendo una serie di esami per capire quale sia la causa dei disturbi accusati dall’attore; tra questi test, ci sarebbe anche una biopsia e per questo motivo in tanti sospettano si tratti di un tumore. Questa terribile patologia ha colpito anche altre persone nella famiglia Diamond: la madre dell’attore, ad esempio, è morta di cancro al seno.

Com’è noto, di recente è stato realizzato un reboot della serie che ha resto famoso Dustin, ma lui ha preferito non partecipare a causa di alcuni dissapori interni che si erano creati al termine della quarta stagione. L’attore ha comunque mantenuto un buon rapporto con tutti i suoi ex colleghi.