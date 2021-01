Maschi contro femmine: chi mente di più e meglio?

È scientifico: gli uomini mentono di più, e meglio, delle donne. Lo dimostra uno studio dell’Università di Maastricht, nei Paesi Bassi, citato dal magazine di divulgazione scientifica Focus: l’ennesima differenza tra uomini e donne riguarderebbe proprio la capacità di dire bugie senza farsi scoprire.

Lo studio è stato condotto sottoponendo un questionario a 194 uomini e donne e aveva lo scopo di comprendere il comportamento di chi si ritiene un esperto bugiardo. I partecipanti dovevano rispondere a domande relative a quante bugie avessero detto nelle ultime 24 ore e quali strategie avessero messo in atto per non essere smascherati.

Ebbene, dai risultati è emerso come gli uomini abbiano più del doppio delle possibilità rispetto alle donne di considerarsi esperti bugiardi. Ma non solo: gli uomini sono più bravi a mentire, creando storie credibili all’interno delle quali nascondere le proprie bugie.

Un’altra caratteristica che renderebbe gli uomini dei veri e propri Pinocchio è la capacità di controllare meglio il linguaggio del corpo, ad esempio riuscendo a non abbassare lo sguardo davanti all’interlocutore e a mantenersi rilassati. Tutti dettagli che, secondo lo studio, contribuiscono a rendere credibile le bugie.

Bisogna però sottolineare che, nella maggior parte dei casi, le bugie di cui si “macchiano” gli uomini non sono grandi menzogne, quanto piuttosto piccole omissioni o esagerazioni raccontate a colleghi, amici e partner, specie a tu per tu.