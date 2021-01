Avrebbero inventato una mascherina in grado di neutralizzare il Covid-19

Il professor Gareth Cave, scienziato della Nottingham Trent University specializzato in nanotecnologie, ha appena annunciato la creazione di una mascherina in grado di uccidere il Covid-19, neutralizzando i virus in ingresso.

In un’intervista all’emittente Itv, lo scienziato ha spiegato che la mascherina è in grado di eliminare il Coronavirus “oltre la soglia del 90%”. Il dispositivo è infatti dotato di cinque strati, di cui un rivestimento esterno idrorepellente che è in grado di impedire l’inalazione delle goccioline che trasportano il virus. Inoltre la mascherina ha un rivestimento in rame, materiale che, rilasciando ioni, può sterminare il virus al contatto.

La mascherina avrebbe un’efficacia garantita di 7 ore e, secondo quando riporta La Repubblica, è in attesa della certificazione CE prima di essere immessa sul mercato in tutta Europa, al prezzo di 1 euro al pezzo.

Nel frattempo, la mascherina ha già ottenuto la certificazione ISO 18184, che determina i requisiti dell’attività antivirale dei prodotti tessili, dopo i testi condotti nei laboratori indipendenti del Virology Research Services di Londra.

Sono diversi i Paesi europei, Italia compresa, che hanno richiesto i primi lotti di questa mascherina: la manifattura, secondo quanto dichiarato dal professor Cave, sarà in grado di fornire fino a 5 milioni di mascherine al mese.

(Credits photo: Getty)