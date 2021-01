Nuovo DPCM: le regole in vigore dal 16 gennaio, tra spostamenti limitati e restrizioni

Nonostante l'aria di crisi di governo, il Consiglio dei ministri ha approvato la bozza del nuovo DPCM che contiene le regole in vigore a partire dal prossimo 16 gennaio e che avrà una durata eccezionalmente lunga rispetto ai precedenti per dare continuità alla lotta contro il virus. La scadenza di questo provvedimento, infatti, è fissata per l'inizio di marzo. Inoltre è stato prorogato lo stato d'emergenza fino al prossimo 30 aprile.

Ma quali sono le nuove disposizioni? Il testo, che ancora non è definitivo, contiene gran parte delle novità di cui si è già parlato nei giorni scorsi. Prima fra tutte la proroga del divieto di spostamento tra regioni, anche se queste rientrano in zona gialla.

Gli spostamenti saranno consentiti soltanto per rientrare al proprio domicilio, per motivi di lavoro o per comprovate esigenze, con deroga per i comuni con meno di 5mila abitanti.

Le visite a parenti e amici restano consentite una volta al giorno e limitate ad un massimo di 2 persone (oltre a minori di 14 anni e disabili).

Il coprifuoco è fissato in tutta Italia negli orari compresi tra le 22 e le 5. La divisione delle Regioni in colori in base alle fasce di rischio resta ma, come ampiamente anticipato, vengono inaspriti i parametri che fanno rientrare in fascia arancione o rossa. La novità, in questa classificazione, riguarda l'introduzione di una zona bianca, in cui sarà possibile ripristinare molti aspetti della vita quotidiana e in cui potranno rientrare solo le regioni a basso rischio.