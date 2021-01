Lamù e i Cavalieri dello Zodiaco tornano in tv

Su Italia 2 stanno per tornare due tra i cartoni animati più amati di sempre. Si tratta dei celebri anime “Lamù – La ragazza dello spazio” e “I Cavalieri dello Zodiaco”: a partire dal 18 gennaio andranno in onda tre episodi al giorno durante la fascia pomeridiana.

Si inizia con le avventure di Ataru Moroboschi e Lamù che andranno in scena dalle 15:40 alle 16:55, e poi si prosegue con le imprese di Pegasus e degli altri Cavalieri fino alle 18:25.

Com’è noto agli appassionati, il cartone Lamù è tratto dall’omonimo manga di Rumiko Takanashi: è la storia di Ataru Moroboschi che si ritrova a rincorrere la bella Lamù, componente di un popolo di alieni che vogliono invadere la Terra. Lamù si innamora dell’umano e decide di rimanere sul pianeta, anche quando le navicelle spaziali se ne sono andate.

“I Cavalieri dello Zodiaco”, invece, sono tratti dal manga Saint Seiya di Masami Kurumada ed è uno degli anime più famosi in assoluto. È nato nel 1985 e in Italia la prima messa in onda risale al 1990: la storia vede come protagonisti un gruppo di ragazzi giapponesi che si allenano per diventare i guerrieri consacrati alla dea Atena, per proteggere la Terra e l’umanità dalle forze del male che la minacciano.