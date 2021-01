Armie Hammer si difende dalle accuse di cannibalismo: "Solo str***ate"

Sembra ormai fuori controllo lo scandalo che ha travolto Armie Hammer, accusato di cannibalismo dopo la diffusione virale di alcune chat private con una fan.

L'attore, già finito al centro di una polemica alcuni anni fa per alcuni like a post che celebravano pratiche estreme di bondage, questa volta, secondo il sito di gossip "Just Jared", avrebbe persino dichiarato ad una fan di essere "cannibale al 100%".

L'ex moglie avrebbe chiesto subito il ricovero, mentre Hammer, dal canto suo, ha replicato alle accuse definendo queste voci "delle str***ate". L'attore ha dichiarato anche che, a causa di questo scandalo, non sarà più al fianco di Jennifer Lopez nel nuovo film "Shotgun Wedding".

Armie ha spiegato il motivo di questa rinuncia nella sua dichiarazione: «Non sto rispondendo a quelle che definisco stronzate, ma alla luce dei viziosi attacchi online contro di me non posso lasciare da soli i miei figli per quattro mesi per girare un film nella Repubblica Domenicana».

La casa di produzione del film, in una dichiarazione rilasciata a "Variety" tramite il proprio portavoce, ha fatto sapere di sostenere la decisione dell'attore.

(Credits photo: Getty)