Torna di moda la barba a coda di scimmia... contenti?

Se c'è una cosa che piace alle donne, questa è la barba. Secondo recenti studi, infatti, gli uomini che arricchiscono il proprio visto con peli vari ed eventuali sarebbero più affascinanti. Si può portare molto lunga e folta, più curata ma sempre un po' trasandata, si possono scegliere solo i baffi... insomma, qualsiasi siano le vostre preferenze, sappiate che i peli sul viso sono very cool.

Ora sta tornando di moda una particolare tipologia di peluria: la monkey tail beard, ovvero la barba a coda di scimmia. No, non è uno scherzo... esiste davvero! Si chiama così per un motivo semplicissimo: sembra proprio che una scimmia si sia posata sulla spalla e la sua coda si sia attorcigliata sul mento e sui baffi.

Vista sa un lato sembra una normalissima barba: invece, manca un pezzo. In pratica i peli dal mento fanno un giro all'angolo della bocca e vanno sopra le labbra. Non c'è modo migliore per capirlo che vedere qualche immagine. Vi piace?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bryan McClure (@bryanmcclure)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chris Barnard (@barnard999)