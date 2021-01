Liam e Chris Hemsworth bambini: la foto ricordo per il compleanno della star di Hunger Games

Liam Hemsworth ha compiuto 31 anni lo scorso 13 gennaio. Il più giovane dei tre figli di Craig e Leonie Hemsworth ha deciso di ripercorrere le orme dei fratelli maggiori, Luke e Chris, emulandone le gesta sin da giovanissimo e riuscendo a diventare un attore di successo ancor prima di raggiungere la maggiore età.

A fargli gli auguri più teneri è stato Chris, il Thor della Marvel, postando su Instagram una foto dell’infanzia dei due: “Buon compleanno Liam, questa foto è stata scattata 3 anni fa oggi. Il tempo vola ma tu non sei cambiato per niente”, ha postato ironicamente il fratello maggiore, che di anni ne compirà invece 38 il prossimo 11 agosto. I due appaiono in divisa scolastica e con una capigliatura biondissima.

Liam, noto per aver interpretato il personaggio di Gale Hawthorne in tutti e quattro i film della saga di Hunger Games dal 2012 al 2015, è reduce da Arkansas, pellicola del 2020 diretta da Clark Duke in cui ha vestito i panni di Kyle recitando accanto a John Malkovich e Vince Vaughn. Legato sentimentalmente dal 2009 al 2013 e nuovamente da fine 2015 a Miley Cyrus, si è sposato con la cantante il 23 dicembre 2018, separandosi nell’agosto dell’anno seguente.