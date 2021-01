Gli haters le scrivono “Dove ti pompi le labbra?” e Chiara Ferragni risponde per le rime

Chiara Ferragni è tra le donne più famose del momento e la fashion influencer che può vantare il seguito più numeroso sui social, ma neanche tutto questo la mette al riparo dagli haters, i cosiddetti leoni da tastiera che utilizzano i social per sfogare rabbia e frustrazione.

O forse è proprio tutta la sua notorietà a richiamare decine di “odiatori”, pronti a commentare con disprezzo e volgarità ogni post della celebrità. Qualunque sia la motivazione, bisogna però osservare che la Ferragni non si lascia affatto intimidire dai toni di queste persone, ma anzi è sempre pronta a rispondere per le rime, con eleganza e decisione.

L’ultimo esempio è in un suo post Instagram, dove l’influencer e imprenditrice ha pubblicato delle foto, alcune delle quali con il marito Fedez. Al primo commento di un maleducato follower “Wow dove ti pompi le labbra?”, la Ferragni ha risposto: “Wow che bello un commento del genere, detto da una persona che evidentemente non sa nulla di ritocchi estetici e non riesce a capire che: 1) mai mi sono fatta filler alle labbra 2) se anche lo avessi fatto, un commento del genere sarebbe come minimo maleducato e inopportuno”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Indelicato e inopportuno anche il commento di un altro haters, che scrive “Per infilarti nel letto con lui ci vuole stomaco”, apostrofando Fedez. Immediato il commento della Ferragni: “Ci vuole invece cervello per capire che un commento del genere non ha proprio senso di esistere e chi lo scrive sta cercando il suo attimo di celebrità o proprio non capisce come funziona l’amore”.

Insomma, ancora una volta Chiara dimostra di essere una donna forte e dallo spirito indipendente, che non ha paura di esporsi.