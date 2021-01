USA, qualcuno ha scritto "Trump" sulla schiena di un lamantino

Qualche giorno fa in Florida è stato avvistato un lamantino che recava ben visibile sulla schiena la scritta "TRUMP" incisa in stampatello. L'animale, un pacifico mammifero acquatico di grandi dimensioni, si trovava nelle sorgenti del Blue Hole del fiume Homosassa nella contea di Citrus, a nord-ovest di Orlando.

Here is the video of the poor manatee that had "TRUMP" carved into its body.



Minding it's own business and some monster(s) came along and did this.



If you have information on the person(s) who committed this federal crime please call 888-404-3922 https://t.co/maOImIxQS0 pic.twitter.com/Yx2qaGhFXe — Yashar Ali (@yashar) January 11, 2021

Ora le autorità della fauna selvatica stanno lavorando per tentare di individuare i responsabili di questo gesto vile (che si configura come un vero e proprio reato di maltrattamento) nei confronti di un animale indifeso. Il Center for Biological Diversity ha persino offerto una ricompensa di 5mila dollari a chiunque fornisca informazioni utili per rintracciare i responsabili.

I colpevoli saranno puniti con una multa salatissima che potrebbe arrivare a 100mila dollari.

⚠️HELP FIND WHO MUTILATED A MANATEE: U.S. Fish and Wildlife Service is investigating who carved the word "Trump" on a Florida manatee. USFWS is looking for any information: cal Florida Fish and Wildlife Conservation hotline at 888-404-3922. https://t.co/FXQ2l3fYTj pic.twitter.com/jI9kL1BNe5 — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) January 11, 2021

I lamantini sono protetti dalla legge per la protezione dei mammiferi marini, dalla legge sulle specie in pericolo di estinzione e dalla legge sul santuario dei Manatee della Florida. In quest'ultima si legge che “è illegale per qualsiasi persona, in qualsiasi momento, intenzionalmente o per negligenza, infastidire, molestare o disturbare qualsiasi lamantino”. Chi molesta questi animali rischia, oltre alla multa, fino ad un anno di detenzione in una prigione federale.

Il Fish and Wildlife Service, per fortuna, ha fatto sapere che la ferita sulla schiena del lamantino non sembra essere grave dal momento che la scritta è stata incisa nelle alghe che coprono il dorso dell'animale. Tuttavia Jaclyn Lopez, direttore del centro in Florida, ha ribadito che "chiunque abbia fatto male ad un animale indifeso e gentile come questo è in grado di compiere gravi violenze e deve essere arrestato immediatamente”.

(Credits photo: Getty)