L'idea geniale di un 19enne per vedere l'intero campo di FIFA è virale

Qualche giorno fa un 19enne americano, studente di informatica al Computer Science di Seattle, ha postato su Reddit uno scatto che ha fatto letteralmente impazzire la community di FIFA.

Gatsbuu, questo in nome dell'utente, ha mostrato la sua postazione di gioco che, durante le partite, gli permette di avere una straordinaria visuale completa sull'intero campo di calcio. L'idea del ragazzo è stata quella di utilizzare un monitor PC ultrawide. Nel suo caso si tratta di un monitor Samsung Odyssey G9, che ha un valore di 1.500 dollari.

Quando il ragazzo è tornato sul suo account ha scoperto con enorme sorpresa di aver ricevuto una quantità incredibile di reazioni positive da parte degli altri utenti. Intervistato da SPORTbible ha raccontato: "Sentivo che la mia postazione poteva risultare fantastica per diverse persone, per questo ho deciso di pubblicare la foto, ma non mi aspettavo di svegliarmi con 10.000 voti positivi e oltre 300 commenti".

Il 19enne ha raccontato che l'idea di usare uno schermo ultrawide per giocare a FIFA deriva dalla sua passione per l'informatica: «Sono uno studente di informatica - ha detto - e avere lo spazio extra sullo schermo è davvero utile per la codifica e il multitasking». Ben presto, però, si è reso conto di poter sfruttare la postazione anche per le partite, ottenendo un grande vantaggio sugli avversari: «Per i lunghi passaggi filtranti che l'avversario non può anticipare, e per la difesa, poiché sono sempre consapevole della posizione dei miei difensori».

Va detto, però, che la postazione di gioco non è tutto. Il ragazzo, infatti ha ammesso umilmente di essere ancora un principiante.

(Credits photo: reddit/gatsbuu)