Mamma diventa una star dopo aver fatto firmare ai figli un contratto con regole e sanzioni

Si chiama Katrina Neathey ed è una donna inglese di 36 anni che vive a Horsham, non molto distante da Londra. In questi giorni è diventata una vera star per aver escogitato un metodo molto originale per responsabilizzare i suoi figli ed educarli al rispetto delle regole.

Questa super mamma ha raccontato la sua storia durante una trasmissione televisiva ed è così diventata famosa: come riporta il Daily Mail, Katrina ha tre figli e ha deciso di farli rigare dritto facendo firmare loro un vero e proprio contratto che li obbliga a seguire delle regole e che prevede anche delle sanzioni nel caso in cui la “legge” venga infranta.

I tre adolescenti, Olivia di 13 anni, Hayden di 19 e Joshua di 18, devono rispettare ciò che è stato stabilito nel contratto per quanto riguarda le faccende di casa, come rifare il letto, oppure pulire la propria stanza. L’accordo include anche una lista di comportamenti non ammessi che prevedono, appunto il pagamento di una multa di cinque sterline, che viene ovviamente sottratta alla paghetta settimanale. I soldi così raccolti andranno a formare una cassa per le spese urgenti per la famiglia.

A quanto pare, l’iniziativa di Katrina ha avuto un enorme successo: i suoi figli, che prima erano disordinati, hanno iniziato a comportarsi bene e ad avere cura delle proprie cose e della casa in cui vivono, rispettando il contratto e dividendosi i compiti per far filare tutto liscio. Adesso sono tanti i genitori decisi a sperimentare il suo metodo con i propri figli.