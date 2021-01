Aurora Ramazzotti risponde rappando a un hater inglese che ha offeso gli italiani: “Meritiamo rispetto”

Gli haters sono ovunque in rete, anche su TikTok. È proprio su questo social che Aurora Ramazzotti ha deciso di intervenire per replicare a un ragazzo inglese che ha offeso gli italiani in un video. Nello specifico, l’utente ha detto: “Gli italiani pensano di essere persone di alto livello solo perché qualche italiano intelligente ha inventato della roba non male come Lamborghini, Gucci, etc. Ma in realtà sono solamente dei nullafacenti del c***o che vivono di glorie passate!”.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non è riuscita a far finta di niente di fronte a questo insulto e ha deciso di rispondere per le rime al ragazzo, in tutti i sensi. La 24enne, infatti, ha creato un breve testo rap per dire la sua sulla questione.

Nel video che ha poi condiviso sul social, Aurora rappa in inglese con una pronuncia perfetta, avendo studiato in una scuola internazionale. Nel testo dice: “Qualcuno doveva farlo. Non possiamo accettarlo. Non possiamo essere amati da tutti ma meritiamo rispetto. Non so chi sia questo tizio, ma una cosa la so. Se affermi cose sbagliate, preparati ad una replica degna di questo nome. Lamborghini e Gucci sono pazzeschi, certamente. Ma gli italiani non sono famosi solo per questo, dovresti farti un giro da queste parti. Compra un biglietto e ammira la nostra architettura. Non farmi spiegare tutto, servirebbe un seminario. Musica, arte, religione, scienza, cibo e moda. Se non sono abbastanza per te, provo compassione. Non sono d’accordo, gli italiani non si sentono parte di una ‘elite’, ma avremo imparato qualcosa in questi tremila anni. Onestamente penso che l’umanità sia andata a p*****e, come puoi criticare qualcosa di speciale di cui dovresti andare fiero. Per dimostrarti che siamo il miglior Paese in cui vivere, ti invito, vieni pure, ti perdoniamo per il tuo peccato”.

Con questo suo gesto, Aurora ha dimostrato non solo di amare molto il suo Paese e di essere fiera di essere italiana, ma anche di avere un grande talento come rapper. Che sia l’inizio di una carriera nella musica? Staremo a vedere.