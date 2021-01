Ecco la mascherina N95 più intelligente al mondo: si pulisce da sola e amplifica la voce

La pandemia da Coronavirus ha modificato radicalmente le nostre abitudini di vita, prime fra tutte l’obbligo di indossare, anche all’aperto, un dispositivo di protezione individuale, con conseguenti numerosi disagi. Oggi arriva Project Hazel: il prototipo di mascherina presentato da Razer al CES 2021 (la kermesse dell'elettronica di consumo). Un dispositivo di protezione individuale innovativo, con luci LED RGB utili di notte, autopulente e in grado di amplificare la voce. Una sorta di mascherina intelligente “la mascherina N95 più intelligente al mondo”, afferma la Razer.

Per adesso si tratta di un concept, realizzato con plastica riciclata lucida, che ha caratteristiche di impermeabilità ed è resistente ai graffi. Tra i tanti problemi delle mascherine c’è anche quello di non poter vedere più il sorriso della gente con cui parliamo, ma soprattutto, in caso di persone sordo mute, di non poter leggere il labiale. Project Hazel ha pensato anche a questo: sul davanti, infatti, è trasparente, per consentire al nostro interlocutore di vedere bocca ed espressioni del viso, facilitando la comunicazione.

Meet Project Hazel, the world’s smartest mask. Built to provide a safe, social, and sustainable experience, this mask ensures the highest degree of safety with the best quality of life enhancements. Face the new normal with protection far from average: https://t.co/1xlSPfpE1L pic.twitter.com/7bQRYgHYk3 — R Λ Z Ξ R (@Razer) January 12, 2021

Quanto alla tecnologia, questa mascherina è senz’altro innovativa e mira a prestazioni di protezione efficaci e durature: è infatti attivo un sistema di ventilazione con due ventilatori circolari rimovibili, ricaricabili, e filtri usa e getta. La mascherina è in grado di filtrare l'aria e anche la CO2 che viene espirata. In più, le aree a contatto con la pelle sono rivestite di un materiale morbido, in modo da garantire un maggior comfort ed evitare sfregamenti che possono procurare dermatiti o eruzioni cutanee.

Inoltre, all’interno della mascherina sono stati posizionati dei piccoli microfoni che permettono di amplificare il suono della voce, senza perdere nemmeno una parola del nostro interlocutore.

Infine, per una maggiore praticità la Razer ha pensato di realizzare anche una custodia che protegge il dispositivo, lo ricarica e lo sterilizza attraverso i raggi UV.