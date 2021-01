Porta a spasso il marito al guinzaglio per aggirare le restrizioni anti-Covid

Nei giorni scorsi anche in Canada sono state introdotte nuove restrizioni per contrastare la diffusione del contagio. Ma, a quanto pare, non tutti hanno accettato di buon grado di rispettare il coprifuoco notturno, in vigore dalle 20 alle 5 del mattino.

Durante un normale turno di pattugliamento per le strade della città di Sherbrooke (nel Quebec), infatti, mentre regnava il silenzio per le strade deserte, la polizia intorno alle 21 si è imbattuta in una scena a dir poco bizzarra: una donna che "portava a spasso" al guinzaglio il marito (che camminava a quattro zampe al suo fianco).

Quando la polizia ha chiesto alla donna perché non stessero rispettando il coprifuoco, la donna (riferendosi al marito) ha risposto tranquillamente che stava portando il cane a fare una passeggiata. Il dog-walking, infatti, rientra tra le poche eccezioni che consentono di stare fuori casa anche durante queste restrizioni. Ovviamente gli agenti non hanno accettato la motivazione e hanno multato entrambi con una sanzione di 1.546 dollari canadesi (per un totale di circa 3.100 dollari).

La coppia, come ha spiegato in seguito il portavoce della polizia, Martin Carrier, faceva parte di un gruppo di manifestati contrari alle nuove restrizioni.

(Credits photo: Getty)