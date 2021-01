Cristina Chiabotto in attesa del primo figlio: la foto con il pancino

Cristina Chiabotto è in dolce attesa. A dare la notizia è stata lei stessa, che ha pubblicato una foto dolcissima con il pancino in bella mostra. Accanto a lei il marito, Marco Roscio, e il cagnolino, Paper.

L'ex Miss Italia è colma di gioia: "25 settimane di te... sussurri che esisti e che la vita è un dono meraviglioso. Non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia. Noi ti aspettiamo amore".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Chiabotto (@vanillagirl_86)

Neanche a dirlo, subito dopo l'annuncio, una valanga di congratulazioni ha invaso il post social. "Che meraviglia! Tanti auguri", scrive Nicoletta Romanoff. "Non ci credo! Che bello", è il commento di Natasha Stefanenko.

Cristina e Marco si sono conosciuti un paio di anni fa e da allora non si sono più lasciati. Sono sposati da poco più di un anno e sono felicissimi per il nuovo arrivo. Ancora non sappiamo se si tratta di un maschietto o di una femminuccia, ma una cosa è certa... il piccolo/a sarà riempito d'amore. Dopo la separazione con Fabio Fulco, Cristina torna a vivere ed è più bella che mai.