Milano, scatta da oggi il divieto di fumo alle fermate dei bus e nei parchi

Da oggi, martedì 19 gennaio, a Milano sarà vietato fumare in molti luoghi pubblici all’aperto. In realtà, secondo il Regolamento per la qualità dell’aria approvato a novembre, il divieto sarebbe dovuto scattare il 1° gennaio 2021, ma per ragioni tecniche è stato rinviato a oggi.

Nello specifico, sarà vietato fumare alle fermate dei mezzi pubblici, nei parchi, nelle aree cani, nei cimiteri e nelle strutture sportive, come ad esempio negli stadi. La sigaretta si potrà accendere solo se ci si mantiene ad almeno dieci metri di distanza da altre persone.

Dal 1° gennaio 2025, invece, il divieto di fumo riguarderà tutte le aree pubbliche all’aperto. Il provvedimento ha lo scopo di tutelare la salute dei cittadini, in particolare dei non fumatori costretti a respirare il fumo passivo di chi fuma, ma anche di ridurre l’inquinamento della città.

Il Regolamento contiene anche altri obblighi che entrano in vigore da oggi: ad esempio, è vietato installare nuovi impianti a gasolio e biomassa per il riscaldamento degli edifici; dal 1° ottobre 2022 sarà vietato utilizzare gasolio anche negli impianti già esistenti che, dunque, andranno riconvertiti.

Inoltre, entro il 1° marzo verranno censiti tutti i forni a legna delle pizzerie e dei ristoranti della città per verificare la loro qualità ambientale. Dal 1° ottobre 2022 sarà obbligatorio per tutti i locali utilizzare legna certificata A1, ossia quella a bassa umidità.