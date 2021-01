Il nuovo quiz del pulcino: lo vedi nascosto tra le pecorelle?

Un nuovo rompicapo sta impazzando in rete coinvolgendo tantissimi utenti che hanno deciso di cimentarsi nella prova. La simpatica sfida consiste nel riuscire ad individuare in un minuto il pulcino nascosto tra le tante pecorelle che saltellano nell'immagine.

Un gioco da ragazzi? Non proprio. Il fatto che l'immagine sia riprodotta in bianco e nero e che, oltre alle pecorelle siano state introdotte anche staccionate, fiorellini, farfalle ed erbetta, non semplifica di certo l'impresa.

Non resta che aguzzare la vista e provare a scovarlo!

Se non siete riusciti ad individuare il pulcino e siete curiosissimi di scoprire dove si trova, ecco di seguito la soluzione del rompicapo.

Il pulcino si trova nascosto all'interno del manto di una delle pecorelle. Basta osservare attentamente sulla destra, nella fascia centrale dell'immagine. E se ancora non riuscite a trovarlo, ecco svelata la soluzione.

(Credits photo: Facebook/Stradahugo)