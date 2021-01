Romeo, il figlio di David e Victoria Beckham, diventa modello: ecco le prime foto

Con dei genitori che sono delle vere e proprie icone di stile come David e Victoria Beckham, di certo lui non poteva rifiutare di entrare nel mondo della moda. Romeo Beckham, a soli 18 anni, sta per debuttare come modello: il giovane ha conquistato la copertina del prossimo numero de “L’Uomo Vogue” che uscirà il 22 gennaio.

Il ragazzo è stato scelto come uno dei quattro modelli di questo numero della nota rivista. Le altre tre copertine vedranno come protagonisti il modello Vladimir McCray, il regista John Waters e i due gemelli appena nati, Jei e Jaxon.

Lo shooting fotografico è stato realizzato a dicembre dalla famosa coppia di fotografi Mert Alas e Marcus Piggott. Ovviamente la Posh Spice non poteva non commentare la prima esperienza di suo figlio nel mondo della moda: su Instagram Victoria ha subito pubblicato non solo la copertina della rivista, ma anche altre foto del servizio fotografico del suo Romeo.

“Sono orgogliosa di te!” ha scritto l’ex cantante che oggi fa la stilista e ha una sua linea di moda. Chissà se il suo ragazzo, un giorno, deciderà di posare anche per lei. Intanto il giovane sta già riscuotendo un grande successo: i post con le foto e anche quello con il video teaser dello shooting fotografico stanno facendo il pieno di like.

