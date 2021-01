Il principe Harry avrebbe cambiato look: ora ha capelli lunghi e codino

“Vederlo aggirarsi in zona è come vedere il Mostro di Loch Ness”. Ospite del The Late Late Show with James Corden, Rob Lowe non ha esitato a paragonare il principe Harry alla creatura leggendaria che vivrebbe in un lago della Scozia.

L’attore ha svelato, nel corso del talk show, di aver incontrato il suo vicino di casa, quarto nella linea di successione al trono e un tempo considerato un autentico “principe azzurro”, e di averlo trovato decisamente trasandato: “Vivono a circa un miglio da casa mia. Non si vedono mai, lui poi conduce un’esistenza davvero solitaria. Tanto che, per noi del quartiere, incontrarlo è come vedere il mostro di Loch Ness. Nel senso che sai che c’è, ma non si fa mai vedere. E infatti quando l’ho visto, mentre guidava, la sensazione è stata quella”.

L’attore di Austin Powers ha spiegato che si è tratto di un incontro “velocissimo”, durato molto poco: “Ma aveva la coda di cavallo. Mi sembrava avesse davvero i capelli lunghi, trattenuti sulla nuca…e poi la barba, lunga. Era irriconoscibile ma era proprio lui, sono sicuro. L’ho seguito fino a quando è entrato in casa”.

In una nuova intervista concessa a ET online, tuttavia, Lowe ha leggermente ritrattato sul rendez-vous con il duca di Sussex, che sarebbe avvenuto nel quartiere che i due condividono a Montecito, in California: “Ovviamente dovete considerare la fonte. Io sono quello che ha detto che Peyton Manning si era ritirato ma, poi, in realtà, ha vinto un altro Super Bowl. Quindi, la mia credibilità nel mondo delle news di gossip non è delle migliori. Magari sbaglio però sarebbe un'idea carina perché così somiglierebbe ancor di più al tipico californiano annoiato. Avrei semplicemente dovuto bussargli e chiedergli se potessi vedere la sua nuova capigliatura”.

Tempo fa, una foto alquanto bizzarra ha fatto il giro dei social network. Si trattava di una ricostruzione con Photoshop del look di Harry e Meghan. Lui con i capelli lunghissimi, lei rasata. Che la profezia si sia avverata? Sono solo supposizioni e rumors... la realtà spesso è ben lontana da quello che mostrano i magazine.