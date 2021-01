L’ex moglie di Maradona vince Masterchef: "Dedicato a Diego"

Non è servito far nomi per capire che fosse il destinatario della dedica. Claudia Villafañe si è aggiudicata la finale di “Masterchef Celebrity Argentina”, la versione del talent di cucina dedicata ai Vip nella nazione sudamericana. La prima compagna storica di Diego Armando Maradona, colei che lo ha seguito anche nella sua avventura a Napoli tra metà e fine anni ’80, ha così voluto omaggiare l’ex marito a quasi due mesi dalla sua improvvisa scomparsa, avvenuta a Tigre lo scorso 25 novembre.

“A tutte quelle persone che vorrei fossero qui e non possono. Mio nipote, che è andato a trovare suo padre Sergio (il calciatore Aguero, attaccante del Manchester City e separato dalla figlia Gianinna), e a mia madre, che non sta bene di salute. Al padre delle mie figlie, che non c’è più e ai miei amici di famiglia”. Accompagnata dalle figlie Dalma e Giannina, la Villafañe, che compirà 59 anni venerdì prossimo, ha sconfitto nell’atto conclusivo del talent l’attrice Analia Franchin. Il menu che l’ha condotta verso il trionfo prevedeva burrata con pomodorini e fragole, filetto di maiale avvolto in coniglio e pancetta e un cioccolato bianco con gelato alla banana e ciliegia.

Diego Armando Maradona e Claudia Villafañe si sono sposati il 7 novembre 1989 e hanno divorziato nel 2004. Dalla loro unione sono nate Dalma Nerea, nel 1987, e Gianinna Dinorah nel 1989. Quest’ultima lo ha reso nonno per la prima volta nel 2009 in seguito alla nascita di Benjamin, avuto con la stella dei citizens Sergio Aguero. Proprio durante quel periodo El Pibe de Oro ha intentato un’azione legale nei confronti dell’ex moglie, accusandola di avergli sottratto dei beni mediante operazioni immobiliari condotte in Florida.

Questa appropriazione di 6 milioni di dollari avrebbe causato la rottura di ogni rapporto tra le parti. Stando a quanto riferito dal Clarin, infatti, El Diez avrebbe deciso di escludere dall’asse ereditario la donna e le sue due figlie. Nei giorni successivi alla morte del campione, anche la sorella Ana aveva accusato Dalma e Gianinna di aver abbandonato il padre. Ma proprio Dalma, in predicato secondo alcuni di seguire le orme della madre nella prossima edizione del reality, ha voluto ricordare anche il compianto padre nel celebrare il successo di mamma Claudia: “Sempre con te! Per sempre i 4 insieme! Grazie Babu! Grazie Tata!”, ha postato evocando anche il soprannome (Babu) che aveva affibbiato a Diego.