La Svezia celebra Greta Thunberg con un francobollo

La lotta per la difesa dell’ambiente passa anche attraverso i francobolli. Almeno in Svezia, dove la PostNord ha deciso di pubblicarne una serie, intitolata “Natura preziosa”, dedicata ai 16 obiettivi di qualità ambientale stabiliti dal Governo.

Non poteva ovviamente mancare l’attivista simbolo, Greta Thunberg, raffigurata in piedi su una scogliera rocciosa e con il suo inconfondibile permeabile giallo che indossava durante gli scioperi davanti al Parlamento di Stoccolma. Tra le illustrazioni sono presenti alte montagne, paesaggi agricoli, paludi, foreste e flora: “La serie di francobolli illustrati dall'artista Henning Trollbac – fa sapere PostNord - rappresenta alcuni dei 16 obiettivi ambientali recentemente delineati dal governo, compresi gli habitat che vanno protetti”.

Sulla serie europea è invece raffigurato un rospo maculato verde, una specie a rischio estinzione. La scelta della Thunberg è stata fatta “in segno di riconoscimento per il suo impegno a tutela della natura svedese unica per le generazioni future”. Non è la prima volta che la PostNord celebra icone del suo paese attraverso i francobolli. In precedenza era toccato ad Astrid Lindgren, la scrittrice celebre per aver creato Pippi Calzelunghe, al DJ e produttore Avicii e al calciatore Zlatan Ibrahimovic.

Tornando alla serie attuale, la responsabile di PostNord Kristina Olofsdotter ha sottolineato come “questi luoghi naturali sono molto importanti e tutti noi dobbiamo fare la nostra parte per preservarli”. Ha poi aggiunto di essere “lieta che ci sia Greta tra le numerose illustrazioni di carattere importante simboleggiata sui nostri francobolli”.