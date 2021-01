Le ascelle color arcobaleno sono il nuovo trend

La depilazione per molte donne è vista come una schiavitù estetica imposta dalla società. Ecco perché un gruppo di donne, su Instagram, ha deciso di non radersi più i peli del corpo per protesta. Nasce così il movimento JanuHairy per la libertà delle donne a favore dei peli femminili.

Il movimento è stato ideato da Laura Jackson, studentessa dell’Università di Exter nel Regno Unito che racconta come "l’accettazione dei peli sul corpo delle donne è purtroppo ancora una situazione difficile." Alcune donne raccontano infatti che in casa, con i familiari, non si fanno problemi a non depilarsi e hanno già abbracciato da tempo questa modalità estetica senza problemi. Più che per moda, per comodità.

Il movimento si è diffuso grazie alla pagina Instagram JanuHairy, dove decine di ragazze di tutto il mondo postano con orgoglio le foto dei propri peli. Ma non solo: è nata l'idea dei peli colorati con i colori dell’arcobaleno. L'hairstylist Caitlin Ford per esempio ha pensato di usare la tinta anche sui peli delle ascelle e ha creato con i colori dell’unicorno, che ricordano tanto il Pride, un nuovo stile. Racconta su Instagram: "Solo un amichevole promemoria del fatto che la bellezza di una donna, e il tipo di bellezza che sceglie di attribuirsi, non ha assolutamente nulla a che fare con il rendersi sessualmente attraente per te. Se hai un problema con i peli del corpo di una donna questo è un TUO problema."

E così anche online si è sviluppata la voglia di condividere le proprie foto con i colori dell'arcobaleno sulle ascelle e gambe non proprio lisce.