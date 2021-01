La rana che sembra una tartaruga è la cosa più simpatica che vedrai oggi

Il suo nome scientifico è Glyphoglossus Molossus, ma per i comuni mortali è la rana palloncino… un anfibio decisamente bizzarro! La sua particolarità riguarda, proprio, il corpo che è tondeggiante. È talmente strana che non è facile riconoscerla. Questo è quello che è successo a un utente di Twitter che l'ha incontrata, ma non riusciva a capire di che creatura si trattasse.

È una rana o una tartaruga? E perché ha questo sguardo inquisitorio? L'uomo ha postato le foto sui social e, ovviamente, in pochissimo tempo la rana/tartaruga palloncino ha fatto il giro del mondo, scatenando molta curiosità. I più creativi credevano che si trattasse di una tartaruga senza guscio.

Per fortuna, a liberarci dai dubbi è arrivata la biologa marina, Jodi Rowley, la cui passione sono proprio le rane! Questa specie di anfibio è caratteristico della Cambogia, del Laos, del Myanmar, della Thailandia e del Vietnam. Quando si sente minacciato si gonfia... non è sempre così bello rotondo. In questo modo, sembra più cattivo e mette paura ai possibili predatori. Ma a noi, al contrario, fa tanta tanta tenerezza.