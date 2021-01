Vince alla Lotteria Italia ma perde il biglietto da 25 mila euro

Leonardo Ventimiglia, genovese, animatore sulle navi da crociera, ha vinto 25 mila euro alla Lotteria Italia, ma ha lasciato sbadatamente il biglietto vincente sul tavolino del bar dopo aver capito di aver vinto. La sua storia è stata raccontata dal sito FanPage.

L’uomo, che stava passando un pomeriggio di svago con gli amici, appena ha saputo che il suo biglietto riportava i numeri vincenti, ha chiamato la madre per comunicarle la vittoria ma all’improvviso ha notato che il biglietto era sparito. Dopo aver controllato nell'immondizia, nel bagagliaio delle macchine degli amici, in ogni angolo per terra, non ha trovato nulla: quel preziosissimo pezzo di carta non c’era da nessuna parte. Con quella perdita, niente più vincita.

Leonardo per fortuna l'ha presa con ironia dicendo che sua mamma avrebbe voluto picchiarlo ma si è trattenuta. Anche se 25 mila euro a Leonardo avrebbero fatto comodo, soprattutto in questo periodo in cui il suo lavoro sulle navi da crociera è fermo. La fortuna gira e forse sarà per la prossima volta.

(Credits photo: Getty)