Le Seychelles riaprono ai turisti che si sono vaccinati contro il Covid

Il ministro del Turismo delle Seychelles, Sylvestre Radegonde, ha annunciato la riapertura delle paradisiache isole dell'Oceano Indiano a tutti i turisti, a patto che siano vaccinati.

Da marzo 2021 chi vorrà trascorrere le vacanze su una delle 115 isole dell'arcipelago non dovrà più restare in quarantena per 14 giorni, ma basterà presentare un certificato di vaccinazione e un test del coronavirus negativo.

Il governo delle Seychelles ha scelto marzo come mese di riavvio del turismo perché sperano che per quella data sarà stato vaccinato il 70% della popolazione delle Seychelles e sarà raggiunta l'immunità di gregge per tutta la popolazione.

La riapertura non aiuterà a risollevare il settore del turismo nell'immediato perché, almeno in Europa, ci vorranno almeno altri 6 mesi per somministrare le dosi del vaccino contro il Covid-19. Tuttavia, fa sapere l'ente del Turismo, ci sono già le prime prenotazioni per maggio, giugno, ottobre e novembre 2021.

La campagna vaccinale nelle isole, già iniziata nei giorni scorsi, si basa sul vaccino cinese donato in 50.000 dosi dagli Emirati Arabi. Tra i primi a vaccinarsi è stato il presidente Wavel Ramkalawan, in diretta tv da un ospedale della capitale.