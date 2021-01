Egitto, una cake designer è stata arrestata per aver realizzato cupcakes a forma di pene

In Egitto ha fatto molto scalpore la storia di una cake designer: come riporta il Guardian, la donna ha realizzato delle cupcakes per una festa di compleanno che è stata celebrata in un elegante circolo sportivo del Cairo. Fin qui sembrerebbe tutto normale: il problema è che alcune tortine sono state fatte a forma di pene.

Molti invitati al party hanno fotografato i dolcetti e poi hanno pubblicato le immagini sui social media: tanto è bastato per far sì che le autorità rintracciassero la pasticcera per arrestarla, dopo aver ascoltato i racconti di alcuni testimoni. “Mi hanno consegnato foto di genitali – si è giustificata la donna – e mi hanno chiesto di realizzare delle tortine con quella forma”.

Alla fine, la cake designer è stata rilasciata dopo il pagamento di una cauzione di 230 sterline ma i media continuano a parlare del “caso”. In molti hanno definito le cupcakes realizzate dalla donna come “indecenti e immorali”: per questo motivo, tutti i giornali e tutti i siti egiziani hanno censurato le foto delle tortine incriminate.